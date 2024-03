Eliminazioni, sorprese, confronti, nomination e l'annuncio del terzo finalista: è il ricco menù della quarantacinquesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 18 marzo in prima serata su Canale 5. La puntata si apre sul verdetto del televoto che vedeva a rischio eliminazione Greta Rossetti, Simona Tagli, Sergio D'Ottavi e Anita Olivieri. Proprio quest'ultima, la meno votata, è costretta a lasciare definitivamente la casa. "È stato un percorso incredibile - ha commentato la ragazza, prima di lasciare definitivamente la Casa - Non ho mai puntato alla vittoria, anzi non avrei mai pensato di arrivare fino a qui. Ho veramente superato i miei limiti, non mi sono risparmiata nulla e sono felicissima". Ma Anita non è l'unica eliminata della serata. Poco dopo, infatti, Alfonso Signorini annuncia un televoto flash che decreta Massimiliano Varrese come terzo finalista, mentre Paolo Masella, il meno votato è costretto ad abbandonare il reality a un passo dalla finalissima. La sorpresa della serata è invece dedicata a Giuseppe Garibaldi, terzo concorrente coinvolto nel televoto flash. Per lui, in passerella arriva il fratello maggiore Antonio, accompagnato dalla moglie e dalle figlie Noemi ed Elisa. Infine le nuove nomination, che vedono tre concorrenti a rischio eliminazione. Chi si salverà?

