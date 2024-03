Tante sorprese e un solo vincitore: ecco i momenti da non perdere della finale del Grande Fratello, in onda lunedì 25 marzo

BEST OF

La finale del Grande Fratello, in onda lunedì 25 marzo in prima serata su Canale 5, è stata ricca di emozioni e sorprese per gli ultimi concorrenti rimasti in Casa.

Beatrice Luzzi si è commossa per la sorpresa dell'ex compagno, Alessandro, e dei figli, Elia e Valentino.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono finalmente potuti riabbracciare dopo molti giorni lontani uno dall'altra.

Letizia Petris ha rivisto sua madre, Sara, la quale si è complimentata con lei per il percorso fatto.

Infine, al termine della puntata, lo scontro finale tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero ha visto Perla incoronata come vincitrice del Grande Fratello.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE