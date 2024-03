Mirko Brunetti bacia Perla Vatiero: “Mi sei mancata tantissimo”

Durante la finale del Grande Fratello, Perla Vatiero riceve un commovente videomessaggio da Mirko Brunetti: “Eccoci qui, Perlina mia. Le nostre vite hanno compiuto un lungo viaggio per ritrovarsi in questa casa. Abbiamo attraversato momenti difficili, ma alla fine ci siamo riconciliati ancora una volta. Sembrava che tutto fosse finito per sempre, ma sono bastati venti giorni per farci rendere conto che basta un semplice contatto per scioglierci e ricordarci della forza del nostro amore”.

“Tutto quello che abbiamo vissuto è un po' surreale”, commenta Perla, aggiungendo: “Ho perdonato, e dato il mio carattere, non avrei mai pensato di farcela”.

Il bacio tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Successivamente, Perla raggiunge il fidanzato nel Tugurio: “Tu sai quanto ho sempre creduto in te, anche quando tutto sembrava oscuro per te. Ho sempre creduto che ci fosse qualcosa di speciale in te, e non dimenticare mai che vali tanto, tantissimo. Questo è ciò che conta di più”, afferma Mirko prima di baciarla appassionatamente, “Mi sei mancata tantissimo”.

