Grande Fratello, Mattia Fumagalli in lacrime per l'abbraccio del padre: "Ti chiedo scusa"

Mattia Fumagalli racconta il suo difficile coming out e il bullismo subito. Il padre Carlo lo raggiunge al Grande Fratello per chiedergli scusa: "Sei uno splendore, sono fiero di te"

Mattia Fumagalli e il padre Carlo

Durante la puntata del 13 febbraio del Grande Fratello, Mattia Fumagalli racconta il suo coming out, il fragile rapporto con il padre e le difficoltà vissute crescendo in un contesto di provincia, tra episodi di bullismo e il dolore di sentirsi escluso.

"Mi vedete sempre leggero, ma purtroppo sono anche questo. Non essere mai scelto, essere messo da parte… Il maestro di sci è stato l’unico mestiere che mi ha permesso di essere leggero, in un mondo chiuso. Lì mi sentivo accolto senza sentirmi diverso, come invece è successo per tutta la mia vita."

Le sue parole colpiscono Alfonso Signorini, che ha voluto condividere la propria esperienza: "Quando ami, allora il coraggio lo trovi. Io l’ho trovato a 31 anni per dire ai miei genitori che ero gay. E mio padre mi ha detto: Io l’ho sempre saputo".

A sorpresa, a trovare Mattia nella Casa arriva suo padre Carlo. Il concorrente scoppia in lacrime mentre ascolta le sue parole: "Tornando indietro, ho fatto un grosso sbaglio: non capire il tuo orientamento e non esserti vicino. Me ne rammarico ancora, ma dopo abbiamo recuperato. Ora voglio dirti che sono fiero di te, sei una persona trasparente. Diversi sono gli altri, i bulletti, non tu. Quando ti dico che oltre a un padre sono un amico, devi credermi. Ti tenevi tutto dentro, ma io sono qui per chiederti scusa".

