Dopo l'eliminazione della scorsa puntata, Luca Calvani fa il suo ritorno momentaneo nella Casa del Grande Fratello. Prima di varcare la Porta Rossa, Alfonso Signorini mostra ai concorrenti alcune clip che immortalano le loro reazioni e le loro parole dopo l'eliminazione dell'attore. Tra tutti gli inquilini della Casa, Luca sceglie di rivederne solo una: Helena, perché: "credo che sia la persona che più abbia bisogno di me adesso".

"Non ti perdere in questa cosa, non fare questa caccia alle streghe - dice emozionato l'attore alla modella - Non hai bisogno di smascherare nessuno. Tu puoi volare Helena, vola alto. Fregatene delle provocazioni. Non è importante se esci dal Grande Fratello, ma come esci. Lo sai chi sono le persone di cui di puoi fidare, parla con loro. Devi sostenere te stessa. Ti voglio un bene dell'anima".

