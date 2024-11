Grande Fratello, Luca Calvani scoppia a piangere per le parole del fidanzato Alessandro

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello in onda martedì 19 novembre, Luca Calvani, chiamato nella Mistery da Alfonso Signorini, parla dell'amore che lo lega al compagno Alessandro e non riesce a trattenere le lacrime.

"Ho conosciuto una persona in un momento in cui avevo rinunciato a sognare e poi abbiamo incominciato a sognare insieme. - racconta l'attore a proposito del primo incontro con il fidanzato - Ci siamo conosciuti per caso, a un allenamento. Dopo abbiamo mangiato un cornetto insieme al bar, gli ho levato una sfoglia di cornetto dalla barba e niente, una settimana e otto anni e mezzo più tardi eccoci qua".

Luca Calvani scoppia a piangere nel sentire la voce di Alessandro che gli ha dedicato una lettera d'amore. "Senza di te è come se tutto si fosse fermato - scrive il compagno del concorrente del GF - ma non ti devi preoccupare, ho le spalle forti. Sei il mio urgano, sei la mia gioia più grande. È come se mi mancasse una parte di cuore, per questo ti seguo ogni giorno. Non sentirti solo, questa esperienza la stiamo facendo insieme, continua così, resisti amore mio. Ti amo".

