Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Sto cercando di controllare la mia aggressività"

Nel corso della diretta di sabato 23 novembre del Grande Fratello, si torna a parlare dei comportamenti spesso irruenti e prepotenti che ha Lorenzo Spolverato, soprattutto nei confronti delle donne. Alfonso Signorini ne parla direttamente con il concorrente, che spiega: "Sì, riconosco i miei atteggiamenti aggressivi e mi scuso per questo. In realtà sto cercando di controllare la mia aggressività da diverso tempo, essere qui al Grande Fratello è un'ottima opportunità per continuare a farlo".

"R iconosco di avere dei modi troppo irruenti e aggressivi - continua Lorenzo - Quando lo faccio è come se mi tirassi dei pugni da solo. Io mi pento fortemente di avere questo lato di me. Sono nato dove sono nato, lì nel quartiere c'erano urla e grida e tutto questo mi riporta a un atteggiamento di difesa. I miei genitori hanno avuto alti e bassi e tutte le persone che vivevano lì in cortile avevano spesso degli scontri. Un po' è come se fossi cresciuto pensando che quello lì era l'atteggiamento giusto. Anche i primi anni a scuola non sono stati facili".

Quando Alfonso Signorini legge a Lorenzo le parole della madre rilasciate nel corso di un'intervista, il concorrente scoppia a piangere. "Lorenzo a 15 anni si è chiuso in casa - ha dichiarato la mamma - Non voleva uscire, non voleva muoversi dalla sua cameretta. Per un anno si è limitato ad andare e tornare da scuola. Non ha mai voluto dirci cosa gli sia accaduto".

