Grande Fratello, Javier Martinez contro Lorenzo Spolverato: "Sei un ragazzino"

Javier Martinez

La puntata del 10 marzo del Grande Fratello si accende con un duro scontro tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

Tutto ha inizio quando viene mostrata una clip della loro accesa discussione, nata dalla volontà di Lorenzo di difendere Chiara, fidanzata del suo migliore amico: "Lorenzo è un ragazzino e lo dimostra. Rompiti il ginocchio, Marcisci, eccetera. Io così non mi sono mai esternato nei suoi confronti", attacca Javier.

Lorenzo replica accusando il compagno di reality di non aver difeso Chiara in un momento difficile: "In un momento in cui c’erano quattro persone che davano contro a Chiara, tu, invece di prendere parola per la tua fidanzata, hai messo il dito nella piaga contro una ragazza di 23 anni, mentre stava piangendo. Bravo".

Signorini interviene per sottolineare che anche Lorenzo, in altre occasioni, ha usato espressioni simili. Ma il concorrente si difende: "La differenza è che io lo faccio davanti alle telecamere e lui si nasconde".

La discussione coinvolge anche Jessica, che si sente chiamata in causa e chiede chiarimenti: "Ho fatto parte anche io del gruppo di sfigati?"

Lorenzo conferma, scatenando la reazione della concorrente, che lo accusa di aver difeso Chiara solo per timore del giudizio esterno: "Secondo me ti sei c***to sotto, hai difeso tanto Chiara perché Alfonso ti ha fatto stringere il sederino".

