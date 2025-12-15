Grande Fratello, Jonas Pepe riabbraccia i fratelli Marco e Luca e il cane Koda

Al Grande Fratello, Jonas Pepe riceve una sorpresa speciale dopo oltre due mesi di separazione. Il concorrente può finalmente riabbracciare i fratellini Marco e Luca e il suo cane Koda.

Marco prende la parola per primo: "Sono veramente contento di quello che hai fatto, del tuo traguardo, che sei rimasto te stesso nei momenti più brutti e più belli. Non hai avuto filtri. Sono orgoglioso, non vedo l’ora che tu esca perché ho tante cose da dirti. Ti voglio bene".

Poi parla anche Luca, il fratello più piccolo: "Sono felice che sei qua".