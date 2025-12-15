Catalogo
L'INCONTRO16 dicembre 2025

Grande Fratello, Jonas Pepe riabbraccia i fratelli Marco e Luca e il cane Koda

Al Grande Fratello, Jonas Pepe incontra i fratelli Marco e Luca e il cane Koda dopo due mesi
Al Grande Fratello, Jonas Pepe riceve una sorpresa speciale dopo oltre due mesi di separazione. Il concorrente può finalmente riabbracciare i fratellini Marco e Luca e il suo cane Koda.

Marco prende la parola per primo: "Sono veramente contento di quello che hai fatto, del tuo traguardo, che sei rimasto te stesso nei momenti più brutti e più belli. Non hai avuto filtri. Sono orgoglioso, non vedo l’ora che tu esca perché ho tante cose da dirti. Ti voglio bene".

Poi parla anche Luca, il fratello più piccolo: "Sono felice che sei qua".

Jonas Pepe con i suoi fratelliJonas Pepe con i suoi fratelli

Durante il ricongiungimento, i fratelli hanno anche modo di conoscere Anita Mazzotta, che commenta: "Ci sarà modo di conoscerli fuori".

