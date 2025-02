Grande Fratello, Javier Martinez bacia Helena Prestes: “Non me l'aspettavo”

Javier Martinez e Helena Prestes

Durante la settimana, Helena Prestes e Javier Martinez si sono scambiati un bacio all'interno della Casa del Grande Fratello. Un gesto che ha sorpreso Helena, come racconta in Mistery Room durante la puntata di giovedì 6 febbraio: "Non me l’aspettavo. Il bacio è stato inaspettato. Lui mi ha dato un bacio per dire: ci sono. Però con le telecamere è un bacio diverso. Io volevo baciarlo ancora".

La modella continua: "Lo sto conoscendo meglio, ci stiamo conoscendo ancora di più. Sono felice. Lui mi sorprende, mi cerca ancora di più. Mi sento protetta. Qua abbiamo tanto tempo per pensare ed è molto più intenso."

Durante la puntata, però, Alfonso Signorini manda in onda una clip che mostra Javier in preda a ripensamenti. Il concorrente appare indeciso sul rapporto con Helena, mentre alcuni coinquilini, tra cui Zeudi, Shaila e Pamela, esprimono critiche nei suoi confronti. Lorenzo e Shaila avanzano anche il sospetto che la coppia si sia messa d’accordo.

Messo di fronte alle immagini, Javier prova a chiarire il suo comportamento: "Tutto questo deriva da una poca educazione a livello femminile, dovuta ad una mancanza che ho avuto da quando sono piccolo", riferendosi alla figura materna.

Il concorrente spiega: "Questo mi ha portato ad avere poco tatto a livello sentimentale. Qui dentro sono sempre stato molto indeciso. Helena è una leonessa e non mi sentivo a mio agio, era quello che mi bloccava realmente con lei. Helena mi ha fatto uscire dalla zona di comfort, per assurdo in una posizione in cui ero io ad essere corteggiato. Non volevo ammettere che il problema ero io. Adesso sono tranquillo. Se in questo momento voglio vivermi questa cosa con Helena, così sarà."

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE