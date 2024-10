Grande Fratello, Javier Martinez contro Shaila Gatta: "Non mi fido più"

Shaila Gatta e Javier Martinez hanno un acceso confronto al Grande Fratello. Fin dai primi giorni nella Casa, tra Javier e Shaila era nata una forte complicità, culminata in una dichiarazione aperta di Javier durante la scorsa puntata. Shaila, però, ha espresso di non provare gli stessi sentimenti. Nel frattempo, il periodo trascorso insieme a Lorenzo Spolverato in Spagna ha contribuito a rendere ancora più evidente la passione e l'intesa tra Shaila e Lorenzo.

Nel loro incontro, Shaila ha cercato di spiegare le sue intenzioni a Javier, dicendo: “Mi dispiace averti visto in questo modo. Comprendo il fatto che tu sia arrabbiato con me. La verità è che tu sia un pezzo da novanta e che tu sia un ragazzo con tutte le qualità, con dei valori". Shaila condivide poi una riflessione sul suo passato e sul desiderio di fare la cosa giusta: "Ho sempre avuto delle esperienze brutte in amore, in passato. Ho voluto provare a fare la cosa giusta. Tutto quello che ti ho detto, lo pensavo".

Il confronto di Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello

Javier accusa Shaila di non essere stata sincera e di aver giocato con i suoi sentimenti: “Sei stata tutt'altro che sincera. Dal momento che stai sotto le coperte con me, mi baci in quel modo, ci diciamo quelle cose, è normale che mi viene da pensare che quello che c'è fuori è tutt'altro". Javier si dice ferito dalla situazione e insinua che Shaila, abituata a stare sotto i riflettori, potesse aver cercato attenzioni. “Non mi fido più. Non si gioca con i sentimenti delle persone. Riconosci che hai fatto qualcosa che non va", continua.

