Grande Fratello, Ilaria Galassi: "Così ho superato l'aneurisma cerebrale"

La concorrente racconta il problema di salute affrontato nel 2000 e riceve l’abbraccio delle sue amiche storiche di Non è la Rai

Ilaria Galassi racconta che nel 2000 ha dovuto affrontare un aneurisma cerebrale congenito. Nel suo confessionale, Ilaria ricorda: "Ho avuto un aneurisma congenito. Mal di testa, sono svenuta, mi sono ripresa, vedevo delle immagini e delle persone che non c’erano. Sono stata operata per 10 ore il 24 dicembre 2000".

Durante la seconda puntata del Grande Fratello in onda il 19 settembre su Canale 5, Ilaria condivide i momenti di confusione e difficoltà subito dopo l'operazione: "Non mi ricordavo più niente, non ricordavo il nome dei miei genitori".

Ilaria Galassi al Grande Fratello 2024

I n diretta dalla Mistery Room, Ilaria riflette: "Vivo la vita con leggerezza. Solo della morte si può avere paura, tutto il resto si può risolvere. Non mi piace giudicare le persone se non ne conosco la storia".

L'amore e il sostegno della sua famiglia e delle sue amiche sono stati fondamentali per il suo recupero: "Sono stata molto fortunata e ho avuto una grande forza grazie alla mia famiglia e alle mie amiche che mi hanno aiutata in tutto."

Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, ex compagne di Non è la Rai, la raggiungono nella Mistery Room per abbracciarla. Ilaria conclude: "Evviva la vita sempre e comunque".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE