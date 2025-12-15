Grande Fratello, Grazia Kendi scopre che Mattia Scudieri è tornato single

Durante la semifinale del Grande Fratello, Grazia Kendi riabbraccia Mattia Scudieri dopo la notizia della sua separazione da Carlotta Vendemmia. A rivelarglielo è Simona Ventura, che informa Grazia del fatto che Mattia, una volta uscito dalla Casa, è tornato single.
In passerella, ad attenderla, c’è proprio Mattia. A Grazia vengono mostrati i titoli di giornale apparsi dopo l’uscita di Mattia, fino a quello decisivo che conferma la fine della relazione con Carlotta Vendemmia, chiusa definitivamente dall’ex compagna per "comportamenti irrispettosi".
Grazia corre in passerella, dove assiste a un balletto che coinvolge anche Mattia, mascherato. Solo al termine della performance lui si svela, togliendosi la maschera.
Il pubblico invoca il bacio, ma i due si limitano ad abbracciarsi. Mattia prende la parola per chiarire quanto accaduto fuori dalla Casa: "Non è vero che parlavo solo di Grazia. Mi facevano le domande, io rispondevo, a lei dava fastidio ed eccomi qua".