Grande Fratello, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in collegamento dopo la nascita del figlio

Tra le sorprese della puntata del 16 gennaio del Grande Fratello anche il collegamento in diretta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che nella giornata di giovedì 16 gennaio hanno annunciato la nascita del loro primo figlio insieme, Kian, venuto al mondo il 10 gennaio. "Fuori dal Grande Fratello c'è la vita vera - dice Alfonso Signorini prima di collegarsi con la coppia - e c'è una gioia che voglio condividere con voi. Giulia e Pierpaolo sono diventati genitori di Kian!". "È nato venerdì - dice Giulia Salemi in collegamento con lo studio del GF e la Casa - L'abbiamo fatta anche a te Alfonso, perché proprio venerdì mi hai scritto "quando divento zio?".

"Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti proprio in quella Casa - dice Alfonso Signorini ai concorrenti - Anche loro sono stati come Lorenzo e Shaila, Mariavittoria e Tommaso, Giglio e Yulia, una delle coppie del Grande Fratello su cui nessuno puntava un euro e invece loro stanno insieme e hanno fatto un bambino meraviglioso". "Non ti chiediamo di fare il padrino perché tanto sei occupato", scherzano Giulia e Pierpaolo con il conduttore. Prima della fine del collegamento, Stefania Orlando saluta Giulia Salemi, con la quale ha fatto il GF: "Io sono stata la prima a sapere della loro storia perché Giulia dormiva con me. Auguri ragazzi, congratulazioni".

