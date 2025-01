Grande Fratello, Gessica Notaro fa una sorpresa a Javier Martinez: "Sei un vero leader"

Gessica Notaro e Javier Martinez al Grande Fratello

Durante la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, Javier Martinez riceve la sorpresa di Gessica Notaro. Tutto inizia quando Javier trova un cinghialetto rosa in Superled, un regalo inviato da Gessica, che poco dopo lo raggiunge per un abbraccio.

Gessica non nasconde la sua ammirazione per Javier: "Siamo tutti fieri di te. Hai dato grande dimostrazione di essere un vero leader. Il vero leader è colui che si guadagna la stima e la fiducia degli altri con il rispetto e l'educazione. Sottoposto a certi livelli di stress mi hai stupita. Chiunque altro al posto tuo non so se sarebbe riuscito a mantenere la calma in questo modo".

Il loro legame, come racconta Gessica, nasce tempo fa: “Ci siamo conosciuti nelle feste argentine. La vera amicizia, quella solida, è scaturita da una connessione particolare". Javier risponde: "Per me Gessica è una sorella più grande che non ho mai avuto. È una persona da prendere come esempio. È raro trovare persone così nella vita, io mi ritengo molto fortunato ad averla incontrata".

L’incontro prosegue con Gessica che commenta il flirt tra Javier e Zeudi Di Palma: "Javier è in cerca di farfalle nello stomaco. Ha ben chiaro il prototipo di donna che vorrebbe, però poi non ce n’è veramente una".

