La puntata di mercoledì 21 febbraio del Grande Fratello vede l'eliminazione di un nuovo concorrente.

Al televoto si sfidano Stefano Miele, Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi, Marco Maddaloni e Federico Massaro. I primi a salvarsi sono Beatrice, Marco e Federico.

Il concorrente a dover abbandonare la Casa è Stefano Miele: il verdetto viene letto da Beatrice Luzzi in Mystery Room.

Nel corso della puntata, Stefano Miele ha ricevuto una lettera dal fidanzato Nicolò.

Stefano Miele è eliminato dalla Casa del Grande Fratello

Stefano Miele eliminato, le lacrime di Beatrice Luzzi: "Resto sola"

Dopo aver letto il verdetto dell'eliminazione di Stefano Miele, Beatrice Luzzi scoppia in lacrime: “Ti avrò sulla coscienza. Come faccio senza di te? Non ce la faccio senza di te”.

"Ti voglio veramente bene. Devi essere forte. Vinci anche per me", risponde Stefano mentre abbraccia Beatrice.

"Resto sola", afferma Beatrice che dovrà affrontare i prossimi giorni nella Casa senza il suo amico più fidato.

