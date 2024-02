Nella puntata del 21 febbraio del Grande Fratello, Stefano Miele riceve una lettera piena d'amore da parte del fidanzato Nicolò.

Il fidanzato di Stefano Miele è molto riservato, ma ha voluto raccontare i suoi sentimenti attraverso una lettera: “L’emozione è tanta. Sono orgoglioso di te, hai dimostrato di essere la persona che sei. Mi ha molto emozionato sentire che raccontavi la nostra storia. Tu hai saputo conquistarmi e darmi quel senso di protezione e stabilità che per tanto tempo mi è mancato. Credo che il rispetto sia stato sempre il motore del nostro amore. Mi manca averti vicino. Mi manca il nostro amore. Ti aspetto a casa. Incondizionatamente tuo”.

Stefano Miele riceve la lettere del fidanzato Nicolò

Stefano Miele risponde con gli occhi lucidi alle parole di Nicolò: “Mi manchi tantissimo Nicolò. Non vedo l’ora di abbracciarti. È un amore molto grande e spero che sia l’unico e il più lungo”.

Stefano racconta anche la storia del loro primo appuntamento: “Ero in ritardo, sono in ritardo perché sono ansioso di arrivare in anticipo. Noi non ci siamo innamorati subito ma col tempo".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE