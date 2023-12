Chi è uscito dalla Casa del Grande Fratello durante la puntata in onda sabato 16 dicembre su Canale 5? Cinque concorrenti erano in nomination: Sara Ricci, Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello è Sara Ricci. L'inquilina saluta tutti gli altri compagni di viaggio e abbandona la Casa.

"Tanti nemici, tanto onore!", dichiara l'ex concorrente una volta entrata in studio.