Grande Fratello, chi è eliminato nella semifinale del 15 dicembre

Durante la semifinale del Grande Fratello in onda lunedì 15 dicembre , Simona Ventura annuncia il risultato del televoto che vede Omer Elomari e Domenico D'Alterio sfidarsi per un posto in finale. La finale del reality andrà in onda giovedì 18 dicembre .

Domenico D'Alterio

Omer Elomari e Domenico D'Alterio sono i concorrenti in nomination. Il concorrente a essere eliminato nel corso della semifinale del GF è Domenico D'Alterio, perdendo contro Omer che viene invece scelto dal pubblico per essere il quinto finalista del Grande Fratello.

"Mi dispiace, sono stato bastonato in tutto questo periodo, ma va bene così", dichiara prima di lasciare la Casa. L'ex concorrente descrive così il suo percorso nella Casa: "Il mio sogno. È stata la cosa più bella che potevo fare. Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE