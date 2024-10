Grande Fratello, Eleonora Cecere incontra le figlie Karole e Marlene

Durante la puntata del 14 ottobre del Grande Fratello, Eleonora Cecere, dopo aver raccontato la sua vita post-Non è la Rai, riceve un'emozionante sorpresa: l'arrivo delle sue figlie, Karole, 12 anni, e Marlene, 10 anni.

L'incontro avviene sulla passerella, appena fuori dalla porta rossa, dove Eleonora abbraccia in lacrime le sue bambine e spiega il significato dietro i loro nomi: "Karol si chiama così perché Luigi tantissimi anni fa è stato ricevuto in udienza da papa Karol Wojtyla e gli promise, dopo una lunga chiacchierata, che se avesse avuto un’altra figlia le avrebbe dato il suo nome. Marlene, invece, per Marlene Dietrich".

Eleonora Cecere incontra le figlie al Grande Fratello

Karole, parlando del rapporto con la madre, dichiara: "Mamma non è mai troppo cattiva con noi. Abbiamo un rapporto speciale e adesso che non c’è, noi abbiamo una casa a quattro piani, se ne sono andati via tre di piani, perché è lei che ha la gioia e le emozioni, che ci carica". Marlene aggiunge: "Mamma mi manca sempre". Poi un fuori programma: le bambine vengono raggiunte anche da papà Luigi, riunendo così la famiglia.

Eleonora Cecere dopo Non è la Rai: lavoro e famiglia

Dopo il successo di Non è la Rai, Eleonora Cecere ha svolto diversi mestieri. Lo racconta al Grande Fratello insieme a Pamela Petrarolo e a Ilaria Galassi: "Sono diventata mamma, ho continuato a lavorare un po’ in teatro, poi però abbiamo passato tutti un periodo abbastanza difficile e quindi ho iniziato a inviare vari curriculum per tantissimi lavori e ho iniziato a lavorare per un istituto di vigilanza, non armata però".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE