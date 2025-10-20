"Muta! Stai zitta. La mia frase non era un insulto", attacca Jonas. Simona Ventura interviene per riprendere Jonas : " Questo non è accettabile. Modera le parole , devi cambiare atteggiamento”.

Alcuni concorrenti e gli opinionisti in studio commentano i comportamenti di Jonas Pepe con le ragazze della Casa. Dopo una frase pronunciata da Jonas, si accendono i toni tra il ragazzo e Grazia.

Dopo aver raccontato per la prima volta il suo percorso di transizione, Ivana Castorina riceve l'emozionante sorpresa di suo marito Tony. "Ti sei liberata finalmente, brava. Sono orgoglioso e fiero. Non ti devi preoccupare di nulla fuori", sono le parole d'amore del marito di Ivana.

Dopo l'apertura di un televoto flash, Bena è il concorrente meno votato dal pubblico e deve lasciare la Casa per sempre.

Al termine della puntata, le nomination accendono gli animi dei concorrenti. I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa sono: Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes.

Il concorrente meno votato al televoto sarà eliminato durante la puntata di lunedì 27 ottobre.

