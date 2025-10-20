Lunedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
Anita Mazzotta rientra nella Casa dopo aver abbandonato il reality in seguito alla scomparsa della mamma. La ragazza racconta i motivi che l'hanno portata a prendere questa decisione: "Torno qui per volontà di mia mamma. Mi siete mancati tantissimo".
Alcuni concorrenti e gli opinionisti in studio commentano i comportamenti di Jonas Pepe con le ragazze della Casa. Dopo una frase pronunciata da Jonas, si accendono i toni tra il ragazzo e Grazia.
"Muta! Stai zitta. La mia frase non era un insulto", attacca Jonas. Simona Ventura interviene per riprendere Jonas: "Questo non è accettabile. Modera le parole, devi cambiare atteggiamento”.
Dopo aver raccontato per la prima volta il suo percorso di transizione, Ivana Castorina riceve l'emozionante sorpresa di suo marito Tony. "Ti sei liberata finalmente, brava. Sono orgoglioso e fiero. Non ti devi preoccupare di nulla fuori", sono le parole d'amore del marito di Ivana.
Dopo l'apertura di un televoto flash, Bena è il concorrente meno votato dal pubblico e deve lasciare la Casa per sempre.
Al termine della puntata, le nomination accendono gli animi dei concorrenti. I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa sono: Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes.
Il concorrente meno votato al televoto sarà eliminato durante la puntata di lunedì 27 ottobre.