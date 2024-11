Lunedì 4 novembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 l'undicesima puntata del Grande Fratello 2024. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Alfonso Signorini inizia la puntata dando il benvenuto in studio a Diletta Leotta, ospite della serata e conduttrice de La Talpa - in onda in prima serata su Canale 5 da martedì 5 novembre - che farà credere agli inquilini della Casa di essere una nuova concorrente del GF.

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non è ben visto da diversi concorrenti del reality, una su tutti Mariavittoria Minghetti che ha un acceso scambio opinioni con Shaila in diretta.

Alfonso Signorini presenta Alfonso D'Apice come nuovo concorrente del Grande Fratello. Al suo ingresso nella Casa incontra la sua ex, Federica Petagna, entrata nel corso della puntata del 28 ottobre. I due hanno un confronto separati dagli altri inquilini. Inizialmente Federica non sa che Alfonso è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del GF, lo scoprirà solo successivamente quando l'ex verrà presentato ufficialmente come nuovo inquilino.

Shaila Gatta riceve a sorpresa la visita di papà Cosimo. "Sei fiero di me?", chiede in lacrime l'ex velina al padre che risponde: "Conta sempre su di noi".

Diletta Leotta entra nella Casa. Insieme ad Alfonso Signorini, la conduttrice de La Talpa fa credere a Tommaso Franchi di essere una nuova concorrente.

Javier Martinez ricorda commosso la mamma e scoppia a piangere per le parole del papà, che gli ha indirizzato una lettera.

Iago Garcia deve lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello: è lui l'eliminato di questa puntata.

Tommaso Franchi lascia momentaneamente la Casa e va in Spagna al Gran Hermano.

I più nominati dagli inquilini della Casa sono: Mariavittoria Minghetti, Clayton Norcross e Shaila Gatta. Alla chiusura del televoto, la prossima settimana verranno decretati i due concorrenti preferiti dal pubblico.

