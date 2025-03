Chiara Cainelli e il fratello Stefano

Nella Casa del Grande Fratello, Chiara Cainelli racconta il suo passato segnato dalla depressione e dalla separazione dal fratello gemello Stefano, che riabbraccia durante la puntata del 10 marzo.

Chiara racconta un episodio vissuto da bambini, quando un insegnante si rese protagonista di una battuta sugli stranieri riferita a Stefano, a causa delle loro origini boliviane: "Mamma si è sentita colpevole dell’isolamento perché pensava che per colpa sua non saremmo stati visti come italiani al 100%", spiega. Quel disagio si trasformò in una crisi familiare, portando alla separazione dei genitori: "Mia mamma cercava un sostegno da mio papà, ma lui soffriva in silenzio. Litigavano spesso e io mi sentivo la causa dei loro litigi".

A 18 anni Chiara decide di lasciare casa per andare a convivere: "Non avevo gli strumenti per uscire di casa ed è andata male. Ma sentivo la necessità di non dipendere più dai miei genitori e di non essere un peso per loro". In quella relazione, però, perde sé stessa: "Mi sono affidata totalmente a lui, lasciando la mia vita, i miei sogni e i miei traguardi. Quando tutto è finito mi sono ritrovata con un pugno di mosche, non sapevo più da dove ripartire. È sempre stata una cosa di cui mi sono vergognata e che non mi sono mai del tutto perdonata".

Dopo la separazione dei genitori, il fratello Stefano seguì il padre, mentre Chiara rimase con la madre. Da quel momento, le loro vite presero strade diverse: "Abbiamo passato l’adolescenza completamente separati. Mio fratello era tutto per me, la mia spalla, la persona che mi incoraggiava e mi riportava alla realtà. Lui è dolce, sensibile e buono, io magari sono più tremenda. Stiamo recuperando questo rapporto che per me è fondamentale".

E proprio Stefano, a sorpresa, entra nella casa del Grande Fratello per riabbracciarla: "Non c’è crescita senza dolore nella vita e noi siamo cresciuti tanto insieme. Il fatto che ci siamo allontanati mi ha fatto molto male, ma sapevo che saresti tornata", le dice con voce rotta dall’emozione.

Commossi, Chiara e Stefano si stringono in un lungo abbraccio. E sul suo rapporto con Alfonso, con cui Chiara ha una relazione nella Casa, il fratello approva: "Mi piace molto", dice.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE