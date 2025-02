Al Grande Fratello persistono le scorie dell'eliminazione di Alfonso D'Apice e dopo aver chiarito la sua posizione contro il parere di diversi inquilini, Chiara Cainelli può riabbracciare il fidanzato in Superled. "Ti aspetto fuori, mi manchi tantissimo. Scusami se non te l'ho detto in Casa, ma ho capito bene ora che sono uscito che ti amo tantissimo", dichiara il giovane, venendo immediatamente ricambiato dalla ragazza. "Le nostre idee sono giuste, quindi continua per la tua strada, vai più avanti possibile e non ti fidare", sono i consigli di Alfonso. E aggiunge: "Io ho fatto un errore dettato dalla pressione che c'è qui in Casa e volevo dimostrare che le mie idee erano giuste. Questo lo confermo, ma dovevo andare più piano e non così forte".

