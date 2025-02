Grande Fratello, chi è l'eliminato del 17 febbraio

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 17 febbraio, Alfonso Signorini svela il verdetto del televoto che vedeva in nomination Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta.

I primi inquilini a salvarsi sono Chiara Cainelli e Amanda Lecciso, seguiti da Shaila Gatta e Giglio.

Chi è stato eliminato il 17 febbraio dal Grande Fratello?

Alfonso Signorini manda Alfonso D'Apice in Superled e Iago Garcia in mystery room. La Casa si divide in due gruppi e ogni concorrente deve decidere quale dei due concorrenti vuole sostenere.

A dover abbandonare il Grande Fratello è Alfonso D'Apice mentre Iago Garcia è salvo e può continuare la sua avventura nella Casa.

Prima di uscire definitivamente dalla Casa, Alfonso D'Apice può salutare Chiara Cainelli. "È impossibile, non ci credo", afferma incredula la ragazza dopo aver letto la busta per l'eliminazione.

"Mi raccomando fatti valere qui sempre con eleganza e pesa le parole", afferma Alfonso mentre si scambia alcuni affettuosi baci con Chiara.

