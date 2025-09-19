Mediaset Infinity logo
19 settembre 2025

Grande Fratello: chi è Giulio, il medico nuovo concorrente ufficiale

Simona Ventura presenta un nuovo concorrente del Grande Fratello: un medico che ha cambiato vita dopo un incontro in Africa

La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a debuttare prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con la conduzione di Simona Ventura. La Casa più spiata d’Italia aprirà le sue porte a nuovi protagonisti scelti in tutta Italia, le cui storie personali sono già stati anticipati nei promo ufficiali.

Grande Fratello 2025, chi è il concorrente Giulio

Tra i concorrenti del Grande Fratello c’è un giovane medico, Giulio, introdotto così da Ventura: "Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L'incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. È single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui. È lui l'uomo perfetto? Di sicuro nella Casa sarà un osso duro per tanti".

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

