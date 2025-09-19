Grande Fratello: chi è Giulio, il medico nuovo concorrente ufficiale
Simona Ventura presenta un nuovo concorrente del Grande Fratello: un medico che ha cambiato vita dopo un incontro in Africa
La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a debuttare prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con la conduzione di Simona Ventura. La Casa più spiata d’Italia aprirà le sue porte a nuovi protagonisti scelti in tutta Italia, le cui storie personali sono già stati anticipati nei promo ufficiali.
Grande Fratello 2025, chi è il concorrente Giulio
Tra i concorrenti del Grande Fratello c’è un giovane medico, Giulio, introdotto così da Ventura: "Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L'incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. È single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui. È lui l'uomo perfetto? Di sicuro nella Casa sarà un osso duro per tanti".
Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda
La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.
Leggi anche
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
MADRI E FIGLI
L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità
L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità
SERIE TV
Da lunedì 22 settembre cambiano gli orari delle serie turche La forza di una donna 2 e Forbidden Fruit 2
Da lunedì 22 settembre cambiano gli orari delle serie turche La forza di una donna 2 e Forbidden Fruit 2