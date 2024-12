Grande Fratello, i concorrenti contro Helena Prestes: "Provocatrice seriale"

Durante la sedicesima puntata del Grande Fratello, in onda il 2 dicembre su Canale 5, Helena Prestes è sotto accusa dai concorrenti della Casa.

Jessica Morlacchi, da tempo in contrasto con la modella brasiliana, la attacca: “Non sta bene, è una persona malvagia, crudele, una provocatrice seriale. Lo fa apposta, gode nel farlo”. Jessica spiega che le sue affermazioni derivano anche da un’esperienza personale: “Conosco bene il termine squilibrata, mi sono dovuta curare per tanti anni. Non voglio che Helena stia vicino a me”.

La modella brasiliana non rimane in silenzio: “Sei tu la provocatrice”, replica Helena, accusando Jessica di strumentalizzare la sua storia personale per attaccarla.

Helena Prestes

Jessica non è l'unica ad attaccare Helena. Durante la settimana, Yulia ha parlato di “sbalzi di bipolarità assurdi”, mentre Giglio ha aggiunto: “Se non stai bene, vai fuori a farti curare”. Pamela ha riportato una frase di Luca: “Dobbiamo disinnescarla”.

Le tensioni ci sono state anche con Shaila Gatta, che ha definito la lettera scritta da Helena a Lorenzo, nel giorno del suo compleanno, come “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. “È un accumulo di comportamenti che dimostrano che vuole sempre stare al centro”, dichiara l’ex velina, ribadendo la sua convinzione che Helena giochi sulle fragilità degli altri.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE