Nella puntata del Grande Fratello del 17 novembre, Mattia Scudieri e Grazia Kendi tornano a parlare del loro rapporto. "È l’infatuazione più grande della mia vita. È più una cosa mentale. Sono stata nel mio per quanto ho potuto", spiega Grazia.

Dopo aver scoperto di essere stato lasciato per essersi avvicinato alla concorrente, Mattia si sfoga: "Mi sono pentito di essere entrato fidanzato. Sono stato lasciato senza nessun preavviso. Mi ha fatto male, mi ha logorato". L'inquilino sostiene di aver vissuto giorni difficili: "Quando ho avuto un attimo di serenità mentale, ho pensato che fosse stato un errore entrare fidanzato perché essere lasciati a metà percorso dalla metà che ami è come sentirsi abbandonati".

Una nuova busta rossa arriva in Casa: all’interno, un titolo di giornale rivela che il messaggio di Carlotta, fidanzata di Mattia, sarebbe stato travisato e non rappresenterebbe un addio. Mattia reagisce: "Io la amo, sono davvero contento, spero che sia così".

Si scopre però che Grazia fosse già stata informata dal programma. Le era stata data una scelta: rivelare tutto a Mattia, rinunciando all’immunità, o tacere fino al lunedì successivo. Grazia spiega: "Essendo che non era una notizia brutta, ho voluto aspettare che lo scoprissi lunedì e darti l’immunità".

Carlotta entra in Casa per il confronto. "Hai messo il gioco prima dei sentimenti", dichiara rivolgendosi a Grazia. "Non fare il mio nome, perché non ci conosciamo. Porta rispetto prima a me come donna e poi a Mattia". Grazia replica: "Il non rivelare il contenuto della busta non è stato per me. Non ho mai toccato Mattia in modo too much. Se l’avessi voluto fare, l’avrei fatto".

Il confronto termina e Mattia e Carlotta si ritrovano in Mistery Room. La coppia si abbraccia, si bacia e si chiarisce.