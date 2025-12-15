Durante la semifinale del Grande Fratello va in scena un acceso confronto in Superled tra Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo. Benedetta non è più concorrente, mentre Valentina, ex fidanzata di Domenico D’Alterio, affronta direttamente la donna che considera al centro della rottura con il compagno. Domenico assiste inizialmente dal salotto, prima di intervenire nel faccia a faccia finale.

Ad aprire lo scontro è Benedetta, che respinge le accuse e punta il dito contro Valentina per quanto accaduto fuori dalla Casa: "Mi sono resa conto di tutto quello che hai creato. Tutta la situazione all’esterno l’hai alimentata te", accusa, poi aggiunge: "Io e Domenico non abbiamo fatto niente e hai scritto di tutto: mi hai dato della sfascia famiglie, della cretina, della stupida". Benedetta risponde: "Tu hai rovinato la mia immagine. Fuori la gente me ne scrive di ogni".