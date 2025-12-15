Durante la semifinale del Grande Fratello va in scena un acceso confronto in Superled tra Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo. Benedetta non è più concorrente, mentre Valentina, ex fidanzata di Domenico D’Alterio, affronta direttamente la donna che considera al centro della rottura con il compagno. Domenico assiste inizialmente dal salotto, prima di intervenire nel faccia a faccia finale.
Ad aprire lo scontro è Benedetta, che respinge le accuse e punta il dito contro Valentina per quanto accaduto fuori dalla Casa: "Mi sono resa conto di tutto quello che hai creato. Tutta la situazione all’esterno l’hai alimentata te", accusa, poi aggiunge: "Io e Domenico non abbiamo fatto niente e hai scritto di tutto: mi hai dato della sfascia famiglie, della cretina, della stupida". Benedetta risponde: "Tu hai rovinato la mia immagine. Fuori la gente me ne scrive di ogni".
Valentina Piscopo replica: "Ti sedevi sulle gambe del mio uomo, ti abbracciavi il mio uomo, stavi sempre attaccata al mio uomo", e aggiunge: "Io già venivo chiamata cornuta nei primi quindici giorni". Poi rincara: "Avete dormito insieme, vi siete fatti i grattini mano nella mano".
Benedetta poi rivela: "Valentina ha chiamato mia madre per capire come fare per uscire da questa situazione". E conclude: "Ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che ha parlato anche con mio padre".
Valentina spiega: "La signora mi scriveva sotto a determinati post che sono la cornuta d’Italia". Benedetta accusa: "Tu sei falsa".
A questo punto entra in Superled Domenico D’Alterio per parlare con Valentina. "Benedetta è un’amica, una persona importante in questa Casa, e quando uscirò chiariremo quello che c’è da chiarire", afferma, poi chiede: "Cosa devo dire? Vogliamo finire questa situazione?". Valentina ribadisce: "A tutto questo dovevi mettere fine tu".