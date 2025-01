Mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nel corso della settimana è stato annullato il televoto che vedeva a rischio eliminazione Bernardo, Helena, Shaila e Stefania. Quale sarà il provvedimento disciplinare che verrà comunicato ai concorrenti?

Dopo aver lasciato il GF nella puntata del 30 dicembre, Pamela Petrarolo è pronta a tornare in gioco. Ma non sarà l’unico ritorno della serata: Maria Monsè varcherà la Porta Rossa per risolvere definitivamente una questione lasciata in sospeso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE