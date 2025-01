Giovedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera una nuova eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria? L'ingresso di Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli ha portato nella Casa una ventata di freschezza, in particolar modo Mattia che intrattiene i coinquilini con balli e canti. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, questa sera Helena Prestes e Zeudi Di Palma avranno modo di confrontarsi e dar voce ognuna alle proprie ragioni. Due sorprese per Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini. La prima potrà riabbracciare la moglie Imma e i nipoti, mentre il secondo incontrerà Tiziana, la donna che ha sempre amato.

