Il ritorno in Casa di Shaila e Lorenzo e l'ingresso della nuova concorrente Federica Petagna: ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello in onda lunedì 28 ottobre su Canale 5

Lunedì 28 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Evento centrale della puntata il ritorno di Shaila e Lorenzo dalla Spagna: l’"eliminazione" dei due nella scorsa puntata aveva sortito qualche dubbio negli inquilini che hanno fatto diverse congetture. Questa sera, con il loro rientro, verrà svelata alla Casa tutta la verità. Come reagiranno alla passione che è scoppiata tra i due Helena, che in settimana è stata molto esplicita su quali sentimenti nutre per Lorenzo, e Javier, che continua a farsi domande su Shaila? E quali saranno le reazioni degli altri componenti della Casa?

Questa sera gli inquilini accoglieranno la nuova concorrente, già protagonista di Temptation Island, Federica Petagna che, dopo un fidanzamento lungo 8 anni, ha capito di voler vivere come vive una ragazza di 20 anni, senza essere condizionata dalla gelosia.

Jessica sarà la protagonista di un momento molto divertente.

Infine, spazio all'esito dell’affollato televoto. Chi verrà salvato tra Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica e Mariavittoria?

