Grande Fratello _ Alfonso Signorini

Martedì 23 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Nel di loft di Cinecittà proseguono i festeggiamenti per il compleanno di Giuseppe Garibaldi: questa sera arriverà tutta la sua famiglia con la banda musicale al seguito. Marco Maddaloni sarà il protagonista di una dolce sorpresa: dopo alcuni dissapori che li avevano divisi, racconterà del ritrovato rapporto con il padre Gianni che arriverà a Cinecittà per abbracciarlo. Nel corso della settimana Beatrice e Perla, le due primedonne della Casa, hanno avuto momenti di grande tensione. Riusciranno a chiarirsi? Nonostante Mirko Brunetti sia uscito dal gioco continua a creare dinamiche. Nel corso della puntata sarà al centro del confronto con Massimiliano Varrese e Federico Massaro dopo le sue dichiarazioni della scorsa settimana. Infine, al televoto Beatrice, Federico e Sergio. Chi si salverà?