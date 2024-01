Perla Vatiero critica Beatrice Luzzi: "Lei vuole dire a tutti quello che devono fare"

"Lei vuole dire a tutti quello che devono fare".

Durante la festa di compleanno di Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero è visibilmente infastidita per una discussione avuta con Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello.

Insieme a Greta Rossetti, la concorrente critica gli atteggiamenti di Beatrice verso gli altri inquilini: "Con me ha proprio sbagliato atteggiamento. Più mi dici quello che devo fare e più non lo faccio perché io dentro casa le cose già le faccio per tutti. Ma non le faccio quando me lo dici tu".

"Hanno ben in testa cosa fare. Peggio per loro", è il commento di Greta.

Perla è convinta che Beatrice Luzzi stia cercando un pretesto per attaccarla dopo l'acceso scontro che ha avuto con Stefano Miele.

"Ora c'è anche di mezzo Stefano. Sta trovando il momento giusto per attaccare me. Io non ho niente da fare, fallo. Mi vuoi stuzzicare, stuzzicami. Mi scivola addosso", dichiara Perla con decisione.

