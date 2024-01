Nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero viene a sapere di alcuni commenti fatti da Stefano Miele sul suo comportamento.

"Non si deve permettere. Hanno sbagliato proprio persona, io non sono come gli altri. Mi scivola tutto", spiega innervosita Perla a Greta Rossetti mentre prepara la colazione.

Lo scontro tra Perla Vatiero e Stefano Miele

Nel giardino del GF, Perla Vatiero cerca un confronto con Stefano Miele per chiarire i malintesi. La discussione aumenta la tensione tra i due che non riescono a trovare un punto d'incontro.

"Non mi girare le parole. Io non ho mai detto brutte parole a Monia. C'è una grande differenza con quello che è successo. Io sono buona e cara, ma non mi puoi mettere in bocca parole che non esistono", dichiara Perla davanti a Stefano.

Stefano replica raccontando l'evento che ha portato alla lite tra i due inquilini: "Cosa ci vuoi fare se una persona russa un po'? Ho solo detto che sei stata sgarbata. Tutto qui".

Perla però non accetta le critiche di Stefano sul suo atteggiamento e i toni tra i due si alzano sempre di più.

"Ti ho solo chiesto un favore perché eri in piedi e vuoi fare tutto questo casino", aggiunge Perla. "Tu puoi essere un po' più gentile?", chiede Stefano facendo innervosire Perla.

Fiordaliso su Stefano Miele: "È un provocatore"

Parlando con Beatrice Luzzi, Fiordaliso commenta il comportamento di Stefano Miele definendolo un abile giocatore: "A Stefano gliel'ho detto che non mi piace, è un provocatore e un giocatore. Ho fatto dei passi indietro con lui, non so se fidarmi o meno".

"Meglio uno che le dice le cose che uno che non le dice", commenta Beatrice Luzzi.

La crisi di Perla Vatiero: "Stefano è falso"

Dopo con lo scontro avuto con Stefano, Perla Vatiero piange e si sfoga con Monia, Letizia e Paolo.

"A me la parola aggressiva pesa. È una cosa mia personale. Io do sempre peso alle parole che dico. Tu mi vieni a dire che sono una persona aggressiva. Io so quanto sono migliorata", spiega Perla cercando di trattenere le lacrime.

Monia prende le difese di Perla e critica Stefano: "Ma io, conoscendo Perla, ho scritto scema in faccia? Come se lei avesse detto cose orribili su di me".

"Sei finto e sei falso. Io gli ho detto che mi deve stare lontano", conclude Perla Vatiero.

