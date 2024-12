Lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera uno tra Bernardo, Emanuele, le Monsè e Zeudi dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?

Nel corso della puntata, verrà affrontato il commovente ricordo di Alfonso che, la notte di Capodanno di 14 anni fa, ha perso il padre. Alfonso riceverà una sorpresa da parte della mamma che arriverà per abbracciarlo.

Il clima di festa non ha fatto scomparire le tensioni tra gli inquilini e due colonne della Casa sono finite sotto accusa: Amanda, accusata di mostrarsi indifferente alle dinamiche per non dover prendere una posizione, e Javier, giudicato da Lorenzo come finto buonista e corteggiatore seriale incapace di andare a segno.

Infine, l’atmosfera di Capodanno culminerà in due spettacoli che vedranno protagoniste Carmen Russo e Rebecca Staffelli, impegnate in due coreografie insieme ai ragazzi della Casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE