Al via The Couple - Una vittoria per due

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

In arrivo stasera, lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5 "The Couple - Una vittoria per due"!

Ilary Blasi vi aspetta e, accanto a lei, ci saranno due opinionisti d'eccezione: Francesca Barra e Luca Tommasini. Otto coppie di concorrenti, legate da vincoli di amicizia, parentela o affinità, sono chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale da un milione di euro.

Ogni settimana, le coppie affronteranno prove in diretta e sfide in esterna. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto. Ma, alla fine, sarà la fortuna a decidere il vincitore!

Al termine di ogni sfida, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il milione. Nel corso delle settimane, gioco e vita quotidiana si intrecceranno: i concorrenti si prepareranno alle prove, metteranno in atto strategie, sedimenteranno il loro affiatamento e convivranno forzatamente con i loro avversari. Chi tra loro riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale mantenendo saldo il legame con il proprio compagno?