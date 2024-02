Tutte le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello in onda lunedì 26 febbraio in prima serata su Canale 5

Mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Nel loft di Cinecittà si respira aria di crisi tra Anita e Garibaldi, che non riesce a trattenere la gelosia nei confronti dell’amica del cuore. Gli altri inquilini sono ormai convinti che da parte sua ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nel frattempo, dopo mesi di lontananza e diffidenza, si intravede un riavvicinamento di Beatrice verso Giuseppe.

Una dolce sorpresa per Paolo che incontrerà la mamma Sandra. Il ragazzo è legatissimo alla donna, la nomina spessissimo e, seppur non si possano confrontare, è sempre alla ricerca del suo consenso.

Alessio, molto amato dai coinquilini ma anche divisivo, è un grande seduttore, simpatico e istrionico. Questa sera avrà la possibilità di rivedere il padre Domenico, con il quale ha un rapporto strettissimo.

Massimiliano in tutti questi mesi non ha mai reagito bene alle nomination che lo mandano al televoto e anche questa non fa eccezione. Max è infatti esploso contro tutta la Casa, dando vita a duri confronti con i suoi compagni di viaggio.

Infine, l’affollatissimo televoto che vede 7 inquilini in nomination: Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona.

