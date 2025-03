Grande Fratello, Alfonso Signorini a Beatrice Luzzi: "Hai fatto una cosa non corretta"

Dopo l'accesa discussione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato scoppiata in diretta nel corso della puntata del Grande Fratello del 17 marzo, Alfonso Signorini interpella sulla questione Stefania Orlando. L'ex concorrente legge un post che ha scritto in merito alla fine della relazione tra i due inquilini della Casa. "Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale - ha commentato Stefania Orlando su X - Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov'è finito l’amore che tanto difendeva?".

Sulla questione interviene anche Beatrice Luzzi, opinionista del GF, che prende le difese di Shaila e la tranquillizza dicendo: "Sappi Shaila che sotto a questo post di Stefania ci sono decine e decine di commenti iper negativi, quindi stai tranquilla".

Dopo l'esternazione di Luzzi, interviene Alfonso Signorini che dice: "Beatrice, noi abbiamo letto il post di Stefania perché è una ex concorrente che solleva una critica. Tu nelle vesti di opinionista non devi rivelare il tipo di commenti che ci sono perché questo non è relativo all'argomento". "Però è importante che Shaila sappia", risponde Beatrice. "Per regolamento Beatrice non si può fare - continua Alfonso - Hai fatto una cosa non corretta. Perché allora è inutile che stiamo qui a pontificare le informazioni che vengono date dall'esterno e poi noi andiamo a dire i commenti positivi e negativi. Non si fa".

