Il ragazzo torna nella Casa dopo l'eliminazione per chiarire le scottanti dichiarazioni su quanto accaduto in Tugurio

La trentatreesima puntata del Grande Fratello si apre con un accesissimo confronto tra Alfonso D'Apice e alcuni inquilini ancora in gioco. Dopo l'eliminazione della scorsa puntata, il giovane ha nuovamente varcato la Porta Rossa per misurarsi con Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. "La rivelazione che ha voluto fare Alfonso prima di uscire dalla Casa ha scatenato il pandemonio", ha annunciato Alfonso Signorini, ricordando quanto dichiarato dal ragazzo. "Mi disse di aspettarla perché avrebbe lasciato Tommy", aveva commentato l'ex concorrente di Temptation Island, protagonista di un'intesa nata a dicembre in Tugurio proprio con Mariavittoria. "Ogni volta che si parla di questa cosa è sempre un dispiacere", aggiunge Tommaso, manifestando l'amarezza per le tensioni maturate negli ultimi giorni con la fidanzata. "Alfonso può avere detto determinate cose, che possono essere vere ma vanno contestualizzate", precisa invece Mariavittoria.

Il conduttore cerca di appianare le incomprensioni della coppia e il riassunto di quanto accaduto nelle ultime ore lascia spazio al nuovo confronto. In cortiletto, la prima a incontrare Alfonso è Mariavittoria. "Nel momento in cui tiri fuori questa cosa vuoi usarla come arma e sai che crea scompiglio", commenta la ragazza. "Tu mi hai tradito più volte e io in Casa me ne ero reso conto", ribatte invece Alfonso D'Apice, che tenta di motivare le sue scelte. "Ha usato delle parole, come se lei avesse fatto chissà cosa", aggiunge Tommaso, che anche grazie all'analisi delle opinioniste in studio sembra ritrovare la serenità con la fidanzata.

