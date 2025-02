Alfonso D'Apice

Durante la puntata del 6 febbraio del Grande Fratello, Alfonso D'Apice spiega il motivo per cui parla frequentemente di Federica Petagna, la sua ex, nonostante il suo rapporto con Chiara Cainelli: "Non parlo di Federica perché mi manca, parlo di lei perché nelle persone c’è curiosità. Ciò non toglie nulla al nostro rapporto e a quello che provo per Chiara".

Chiara ha però percepito una certa distanza: "Eravamo in tre, io, lui e Iago. Lui stava parlando del suo passato e credo si sia dilungato un po' troppo. Mi sono sentita un po' messa da parte".

Alfonso, nel frattempo, riceve un messaggio dalla madre, Maria, che gli consiglia di lasciare definitivamente il passato alle spalle: "Ciao vita mia, finalmente ti vedo felice con Chiara, che mi piace tanto e che ringrazio. È arrivato il momento di chiudere per sempre con il passato, senza sensi di colpa e senza particolari attenzioni. Nessuno ne ha avuta nei tuoi e nei miei confronti. Non smettere di sorridere mai, ti amo tantissimo".

