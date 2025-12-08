Simona Ventura al Grande Fratello

Lunedì 8 dicembre in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con la semifinale del Grande Fratello , il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani , Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Una semifinale piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la Casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico.

Nessuno è al sicuro, nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia. I due inquilini saranno tentati da una scelta davvero difficile e dagli esiti imprevedibili: una loro decisione potrebbe far aumentare e di molto il montepremi, a fronte di un grande sacrificio. Cosa decideranno Jonas e Giulia?

La coppia scoppia: è la fine dei Rashmer? Rasha e Omer da giorni sono distanti. Un muro di freddezza e di critiche feroci ha preso il posto di coccole e attenzioni. È davvero una storia al capolinea?

Dolce Dona e il momento della verità: la concorrente di Gf Kosovo ha abbandonato ieri sera la Casa del Grande Fratello lasciando dietro di sé una scia di sentimenti contrastanti tra chi sente la sua mancanza e chi invece aspettava il momento di non vederla più. Stasera collegamento con il Kosovo per un faccia a faccia finale.

