Lunedì 8 dicembre in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con la semifinale del Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.
Una semifinale piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la Casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico.
Nessuno è al sicuro, nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia. I due inquilini saranno tentati da una scelta davvero difficile e dagli esiti imprevedibili: una loro decisione potrebbe far aumentare e di molto il montepremi, a fronte di un grande sacrificio. Cosa decideranno Jonas e Giulia?
La coppia scoppia: è la fine dei Rashmer? Rasha e Omer da giorni sono distanti. Un muro di freddezza e di critiche feroci ha preso il posto di coccole e attenzioni. È davvero una storia al capolinea?
Dolce Dona e il momento della verità: la concorrente di Gf Kosovo ha abbandonato ieri sera la Casa del Grande Fratello lasciando dietro di sé una scia di sentimenti contrastanti tra chi sente la sua mancanza e chi invece aspettava il momento di non vederla più. Stasera collegamento con il Kosovo per un faccia a faccia finale.