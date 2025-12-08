Catalogo
SERIE TV08 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 dicembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 9 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Yildiz chiede ad Halit il permesso di prendere un regalo alla sorella. L'uomo concede solo qualcosa di semplice, ma Yildiz, provocata da Ender che si presenta in gioielleria, si lascia prendere la mano e spende molto più del previsto.

