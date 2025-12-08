La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 9 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz chiede ad Halit il permesso di prendere un regalo alla sorella. L'uomo concede solo qualcosa di semplice, ma Yildiz, provocata da Ender che si presenta in gioielleria, si lascia prendere la mano e spende molto più del previsto.