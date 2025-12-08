Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'1 al 7 dicembre su Rete 4, Pia confessa a Romulo di essere la responsabile della morte del barone. Entrambi sono molto preoccupati dal ricatto di Santos, deciso ad allontanare la domestica per favorire il ricongiungimento tra Ricardo e la moglie Ana.



Di fronte alla crisi economica in cui si trova la Promessa, Marcelo decide di sfruttare l'occasione per trasferirsi e sfuggire al suo passato. Non tutti, però, si lasceranno convincere dalla sua versione dei fatti.



Jana trova il collegamento tra la stanza segreta e la camera di Cruz, la prova - a suo parere - che la marchesa non solo fosse a conoscenza della relazione tra Alonso e Dolores, ma che sia stata lei a uccidere Tomas.



Dopo un'attenta riflessione, Curro si convince ad agire per fermare il matrimonio che Cruz e Lorenzo gli starebbero organizzando per salvare la situazione economica della Promessa.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE