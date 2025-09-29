Giulio Carotenuto
Medico Odontoiatra.
Giulio è un medico odontoiatra originario di Torre Annunziata, cresciuto in una famiglia di medici, tra cui suo padre e sua sorella, fresca di laurea.
Fin da giovane ha mostrato un forte spirito altruista, che lo ha portato a dedicarsi con passione alle missioni umanitarie e sanitarie in Africa e nei Paesi in via di sviluppo. Da anni infatti effettua lunghi viaggi in questi paesi per curare soprattutto bambini e ragazzi e ha fondato un’Associazione perché sempre più persone possano essere aiutate e supportate.
Accanto alla sua professione, Giulio coltiva due grandi passioni: il canto e lo sport.
Spinto dal desiderio di mettersi alla prova in un contesto nuovo, ha deciso di candidarsi a Grande Fratello, un programma che ha sempre seguito insieme alla sua famiglia. Ama le sfide ed è pronto a buttarsi in questa nuova avventura con grande entusiasmo.
