Nella Casa del Grande Fratello, Giglio ha un momento di sconforto e decide di isolarsi in cucina. Yulia Bruschi si accorge del suo comportamento e si avvicina per chiedergli i motivi del suo malessere.

"La leggerezza di Lori mi aiutava tanto", afferma Giglio facendo riferimento all'assenza di Lorenzo Spolverato.

Lorenzo si trova insieme a Shaila Gatta nella Casa del Gran Hermano in Spagna dove resterà per qualche giorno prima di rientrare al GF.

Le parole di Giglio dopo il confronto di Yulia con il fidanzato

Giglio si sente spaesato anche per come sta andando avanti il suo rapporto con Yulia.

Il legame tra i due sembra aver avuto una battuta d'arresto dopo il confronto di Yulia con il fidanzato Simone: "Sento il nostro rapporto fermo o tornato indietro".

"Non voglio mettere in difficoltà nessuno. Il bello era proprio che fosse naturale, no?", dichiara Giglio sottolineando come siano cambiate le cose tra di loro.

La ragazza è convinta che ci sia ancora tanto interesse da parte Giglio nei suoi confronti:" Se non ci fosse interesse, non staresti appeso così. Io sinceramente vorrei vivermi questo percorso in maniera molto naturale".

Giglio rispetta la presa di coscienza della ragazza e la invita a continuare a confidarsi insieme: "Se hai voglia di parlarmi di qualsiasi cosa, sono qui. La cosa bella di noi due è che c'è stata da subito un'affinità".

