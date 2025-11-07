Nella Casa del Grande Fratello, dopo il crescente avvicinamento tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta, Simone De Bianchi si confida apertamente con Benedetta Stocchi, raccontandole i suoi sentimenti per Anita e la difficoltà che sta vivendo.
"Io l'ho presa in quel posto anche se dopo mezz'ora avevo già capito che mi piacesse Anita. Per rispetto mi sono mosso in maniera più delicata, poi c'è chi ha tastato da una parte e dall'altra ed è arrivato alla conclusione", spiega Simone.
"Spero che Jonas non stia facendo il paravento. Secondo me non lo sta facendo perché sa chi ha di fronte e vedo una cosa bella e vera tra loro", confessa Benedetta.
Simone confida la sua difficoltà spiegando che, in passato, riusciva a gestire i propri sentimenti perché erano privati, anche se sapeva di non essere ricambiato.
"Il mio modo di fare è super rispettoso, io so perfettamente che lei è qui per viversi il percorso a prescindere da quello che io posso provare", continua Simone, "Faccio fatica a sentirli punzecchiare, a sentire certe cose che si dicono. Ad oggi, non mi fa bene neanche parlarci, devo trovare un equilibrio".
Benedetta consiglia a Simone di provare a essere felice per il bene della ragazza.
Nella Casa, Jonas è sempre più vicino ad Anita e fatica a mantenere le distanze. Il ragazzo cerca di allontanarsi, ma questo atteggiamento lascia la piercer con qualche dubbio.
Anita lo affronta: "Mi dici perché ti stai allontanando? Vuoi davvero prendere le distanze? Io non posso permettermi di farmi condizionare la giornata da qualcuno. Devi capire quale strada vuoi seguire: lontano o vicino".
Jonas le confessa che non pensa di riuscire ad allontanarsi da lei, ma Anita appare perplessa: "Quindi io dovrei capire che, se oggi tu vuoi stare più lontano, allora devo starti lontano?"
Jonas ammette il suo desiderio di approfondire il legame con la concorrente: "Non riesco più a stare vicino a te senza baciarti. Adesso me ne vado perché mi hai fatto dire qualcosa che non volevo dire. Non ce la faccio più a guardarti così".