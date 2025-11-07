Nella Casa del Grande Fratello, dopo il crescente avvicinamento tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta, Simone De Bianchi si confida apertamente con Benedetta Stocchi, raccontandole i suoi sentimenti per Anita e la difficoltà che sta vivendo.

"Io l'ho presa in quel posto anche se dopo mezz'ora avevo già capito che mi piacesse Anita. Per rispetto mi sono mosso in maniera più delicata, poi c'è chi ha tastato da una parte e dall'altra ed è arrivato alla conclusione", spiega Simone.

"Spero che Jonas non stia facendo il paravento. Secondo me non lo sta facendo perché sa chi ha di fronte e vedo una cosa bella e vera tra loro", confessa Benedetta.