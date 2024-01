Nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero riflette sulla lettera che Mirko Brunetti le ha scritto per il suo compleanno. Parole che la ragazza legge e rilegge, appoggiandosi anche all'interpretazione di Letizia Petris, per capire quali siano le reali intenzioni dell'ex fidanzato. " È una lettera generale tipo il messaggio che avevo mandato anche io", commenta in un primo momento Perla. Parole che però non trovano d'accordo Letizia. "La prima lettera che avevi mandato tu, quando lui era qui dentro, era di una donna palesemente innamorata". Le riflessioni si spostano dunque su alcuni dettagli, come il profumo che Mirko avrebbe spruzzato sul foglio per farle sentire maggiormente la sua presenza, oppure il soprannome che il ragazzo le aveva dato ai tempi della loro storia d'amore, Perlì. "Il profumo mi fa pensare al fatto che lui scrive Sentimi vicino", prosegue ancora Perla Vatiero, che durante la puntata del Grande Fratello in onda sabato 30 dicembre aveva ricevuto il sostegno del padre Alessandro.

