GF Party, Monia La Ferrera su Josh Rossetti: “È il mio principe azzurro tatuato”

"Il caso ha voluto che quando sono uscita io, lui è arrivato a incontrare Greta". Ospite di Annie Mazzola e Andrea Dianetti al GF Party, Monia La Ferrera racconta com'è nato l'amore per Josh Rossetti, il fratello di Greta.

"Sono uscita quella sera, nel corridoio dell’albergo ci siamo incontrati, abbiamo parlato, poi ci siamo sentiti, un messaggio dopo l’altro, una chiamata dopo l’altra, e non ci siamo più staccati", racconta l'ex concorrente. "Greta mi parlava in continuazione di lui e mi diceva che dovevamo stare insieme. Aveva già fatto tutto e non sapevo com’era. Quando l’ho visto sono svenuta".

Monia La Ferrera dichiara di aver trovato il suo uomo ideale: "È il mio principe azzurro tatuato, è perfetto: è dolce, premuroso, mi dà attenzioni, non mi fa mancare nulla".

