NELLA CASA 12 novembre 2025

Al GF, Benedetta Stocchi manifesta a Simone De Bianchi la volontà di confrontarsi con Domenico D’Alterio

Nella Casa del Grande Fratello, Benedetta Stocchi confida a Simone De Bianchi di aver bisogno di un confronto con Domenico D’Alterio, dopo quanto accaduto durante la puntata di lunedì 10 novembre. In diretta, la compagna di Domenico, Valentina Piscopo, avrebbe messo la parola fine alla storia d’amore con Domenico con un post sui social. Benedetta racconta: "Sto aspettando che Domenico metabolizzi che Valentina l'ha lasciato. A costo di aspettare altri trenta giorni, ma io voglio parlare con lui". La ragazza crede che lei e Domenico abbiano due punti di vista completamente diversi sull’accaduto. Inoltre, ha aggiunto che lei si è sempre assunta le proprie responsabilità.

Benedetta Stocchi

"Tu sei pulita", la rassicura Simone. "Io sono pulitissima, continuo a camminare a testa alta. Si possono fare le cose anche in maniera diversa, non è che non ci si deve guardare più in faccia. Per me il confronto con una persona ci deve essere, ma non adesso perché deve capire tante cose. In questo momento mi sento molto più in grado di lui di prendere una posizione", conclude Benedetta.