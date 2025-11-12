Nella Casa del Grande Fratello, Benedetta Stocchi confida a Simone De Bianchi di aver bisogno di un confronto con Domenico D’Alterio, dopo quanto accaduto durante la puntata di lunedì 10 novembre. In diretta, la compagna di Domenico, Valentina Piscopo, avrebbe messo la parola fine alla storia d’amore con Domenico con un post sui social.
Benedetta racconta: "Sto aspettando che Domenico metabolizzi che Valentina l'ha lasciato. A costo di aspettare altri trenta giorni, ma io voglio parlare con lui".
La ragazza crede che lei e Domenico abbiano due punti di vista completamente diversi sull’accaduto. Inoltre, ha aggiunto che lei si è sempre assunta le proprie responsabilità.
"Tu sei pulita", la rassicura Simone. "Io sono pulitissima, continuo a camminare a testa alta. Si possono fare le cose anche in maniera diversa, non è che non ci si deve guardare più in faccia. Per me il confronto con una persona ci deve essere, ma non adesso perché deve capire tante cose. In questo momento mi sento molto più in grado di lui di prendere una posizione", conclude Benedetta.
A scuotere Domenico durante la puntata non è stato solo il post della compagna, ma anche l’acceso confronto con la madre di Benedetta, entrata nella Casa.
"Ma quella si può chiamare una famiglia?", aveva dichiarato la mamma di Benedetta parlando di Domenico e Valentina. Una frase che aveva profondamente ferito il ragazzo.
"Una persona di sessant'anni non dice una cosa del genere, non va a giudicare un'altra famiglia perché qua tutti quanti abbiamo problemi in famiglia", aveva spiegato Domenico a Benedetta.
"Io ho mantenuto il punto nei tuoi confronti, quella frase magari non la doveva dire, però a me è stato detto in diretta televisiva che sfascio le famiglie", aveva ribattuto Benedetta.